20.02.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Наслідки обстрілу Куп'янського району

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 лютого близько 6:30 окупанти здійснили обстріл з РСЗВ села Новоосинове Курилівської територіальної громади Куп‘янського району. В результаті зруйновано будинок, травми отримав 73-річний чоловік та 68-річна жінка.

Вночі 20 лютого ворог обстріляв Куп'янськ. Відбулася пожежа в сільськогосподарському підприємстві. Площа загоряння становила 160 квадратних метрів.

19 лютого ввечері російські військові вчергове обстріляли міста Вовчанськ. Пошкоджено низку приватних домоволодінь.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 19 по 20 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі , що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



