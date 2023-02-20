Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено шість десятків мин на снарядів

Протягом доби 19 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС працювали у п’яти районах Харківської області.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
19 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,07 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 58 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.
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