    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено шість десятків мин на снарядів
20.02.2023  12:23   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено шість десятків мин на снарядів

Протягом доби 19 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС працювали у п’яти районах Харківської області.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

19 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,07 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 58 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1900 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 790,3 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 51 тис. 307 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 19 по 20 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: сапери працювали у п’яти районах області 13.02 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: на шости сотках виявили чотири десятка мін та боєприпасів 06.02 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: за добу знищили близько 50 вибухових предметів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 