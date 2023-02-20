Про рівень захворюваності вірусними інфекціями на Харківщині розповіли фахівці

Уже який тиждень поспіль медики звітують про зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині.
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 лютого захворіло 1500 осіб, з них 37% - діти, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня було зареєстровано 94 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, а також 33 випадки захворювання на грип А, у тому числі 18 - серед дітей.
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%. Показник захворюваності становить 106,9 на 100 тис. населення, що нижче епідемічного порогу на 74,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Госпіталізовано за тиждень 91 особу, з них 29% - діти до 17 років.
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