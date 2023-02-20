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20.02.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів

Будівельники КП "Харківжилбуд" проводять ремонтні та відновлювальні роботи.

Харків будівельники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З початку року фахівці закрили 246 вікон, відремонтували 198 дверей та сім покрівель. Також комунальники встановили четверо нових дверей та усунули аварійність покрівлі 10 будинків. А минулого тижня відремонтували під’їзд у будинку на вул. Миру.   
 
Зараз ведуться роботи з ремонту покрівель на вулицях Миру, Біблика, Спартака, Фесенківській, Плеханівській, Адигейській, Ромашкіна та Аерофлотській.
 
Також будівельники відновлюють стіни, перекриття та під'їзди у пошкоджених обстрілами житлових будинках на вулицях Біблика, Великій Кільцевій, Ковтуна, Шарикова, Мохнацькій, Косарєва та пр. Індустріальному.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що гуманітарний груз мешканцям Харкова відправить місто-побратим із Франції.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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