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20.02.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині 18-річний хлопець передавав ворогові інформацію про ЗСУ

Обвинувачений систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ.

передава дані ворогові про ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Обвинувачений також передавав інформацію окупантам про переміщення та рух військової техніки на території міста Красноград Харківської області.
 
Крім того, він повідомив окупантам місце розташування складів ЗСУ, а саме ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості. 
 
Наразі молодик перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.
 
Санкція статті (ч. 2 ст. 114-2 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування проводили Управління СБУ в Харківській області. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 лютого близько 6:30 окупанти здійснили обстріл з РСЗВ села Новоосинове Курилівської територіальної громади Куп‘янського району. 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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