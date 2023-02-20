20.02.2023 10:18 Рита Парфенова

Гуманітарний груз мешканцям Харкова відправить місто-побратим із Франції

Французьке місто Лілль найближчим часом направить черговий гуманітарний вантаж для мешканців Харкова.

Про це під час пресконференції повідомила мер Лілля Мартін Обрі, передає РЕДПОСТ.



Мер Лілля звернулася до ЗМІ, жителів міста та громадськості з підтвердженням солідарності жителів Лілля з українським народом та готовності продовжити надання допомоги Харкову.



Також перед учасниками пресконференції з відеозверненням виступив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він розповів про ситуацію в Харкові, наголосив на незламності харків’ян та їхній упевненості в перемозі, а також подякував місту-побратиму за постійну підтримку.



24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, у Ліллі відбудеться низка заходів на підтримку українського народу. Зокрема, заплановано проведення громадської акції на Харківському мосту, фотовиставка «Україна: погляди українських митців на свою країну, що воює» та показ фільму «Маріуполь. Віра не втрачена».



Зазначимо, упродовж 2022 року Лілль постійно підтримував Харків. Зокрема, місто-побратим прийняло багато українців, у тому числі харків’ян, які евакуювалися через масовані обстріли, а також за закликом Мартін Обрі до Благодійного фонду Лілля надійшли 215 тис. євро, завдяки чому влітку до Харкова відправили два гуманітарних конвої медикаментів та предметів першої необхідності. Крім того, Харкову присвоєно статус Почесного громадянина міста Лілль.



Раніше РЕДПОСТ писав, яку гуманітарну допомогу отримав Харків від французьких партнерів.



