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20.02.2023  09:27   Рита Парфенова

Слідчі збирають докази війських злочинів у Харківській області

Військові рф продовжують здійснювати терор мирних жителів області, не припиняючи завдавати ударів з різних видів зброї по населених пунктах.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів.
 
Відкриті кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 19 по 20 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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