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20.02.2023  08:52   Рита Парфенова

Під завалами шукають жінку після ворожого обстрілу Харківської області

Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області вранці 20 лютого

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під обстрілом опинилися села двох районів Харківської області.

Близько п’ятої години ранку 20 лютого ворог обстріляв Куп'янський район.

У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники.

У сели Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв село Стрілеча Харківського району. Поранені двоє цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Протягом минулої доби на Харківщині поранення внаслідок обстрілів отримали четверо цивільних Під вогнем були щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років.

У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 19 по 20 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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