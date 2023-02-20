Харків на ранок 20 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 19 по 20 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 лютого.
Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Куп’янському та Харківському районах області.
Близько дев’ятої години ранку 19 лютого у місті Куп’янську ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнявся гараж на площі 10 кв.м. Постраждали 2 сусідні домоволодіння. Протягом 20 хвилин пожежу загасили рятувальники 44-ї ДПРЧ разом з Луганськими колегами. Постраждалих немає.
Близько четвертої години того ж дня після обстрілу житлового сектору у селищі Липці Харківського району зайнявся приватний гараж на площі 15 кв.м., ще 2 приватні домоволодіння. Місцева мешканка отримала поранення. З пожежею вогнеборці 33-ДПРП впорались протягом 35 хвилин.
Вже о п’ятій годині ранку 20 лютого від обстрілу з боку окупаційних військ загорілось приватне сільськогосподарське підприємство у с. Курилівка Куп’янського району. Горіла будівля пункту технічного обслуговування та 2 одиниці техніки на площі 160 кв.м. Щоб впоратись з вогнем, рятувальникам знадобилось біля 1,5 години.
Три рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:
Загалом за добу з 19 по 20 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 13 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.
Раніше РЕДПОСТ іноформував, що окупанти обстріляли 11 селищ Харківщини.
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