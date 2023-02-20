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20.02.2023  08:05   Рита Парфенова

Гряниківка не здана: про стан бойових дій у Харківській області на 20 лютого

Попри заяви російської влади, підрозділи Сил оборони вкотре відбили атаки окупантів в районі села Гряниківка Харківської області.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби з 19 по 20 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щрнайменше 11 населених пунктів:
  • Берестове,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Кам’янка,
  • Колодязне,
  • Куп’янськ,
  • Першотравневе,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Строївка.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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