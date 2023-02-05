05.02.2023 21:33 Дмитро Колонєй

У напрямку Харкова можуть з'явитися ударні угруповання окупантів - Міністр оборони України

Про ситуацію в напрямку Харкова та можливий наступ окупантів голова відомства Олексій Резніков розповів під час пресконференції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Укрінформ, Міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції, закликав українців довіряти виключно офіційній інформації щодо можливих наступів агресора і запевняє, що українські сили оборони готуються дати відсіч у разі потреби.

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Голова відомства зауважив стосовно Харкова, що зараз з боку росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".

"Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм - 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - наголосив міністр.

Резніков підкреслив, що Україна накопичує резерви, навчає персонал, працює з партнерами.



