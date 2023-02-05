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05.02.2023  21:33   Дмитро Колонєй

У напрямку Харкова можуть з'явитися ударні угруповання окупантів - Міністр оборони України

Про ситуацію в напрямку Харкова та можливий наступ окупантів голова відомства Олексій Резніков розповів під час пресконференції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрінформ, Міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції,  закликав українців довіряти виключно офіційній інформації щодо можливих наступів агресора і запевняє, що українські сили оборони готуються дати відсіч у разі потреби.
 
 
Голова відомства зауважив стосовно Харкова, що зараз з боку росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".
 
"Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм - 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - наголосив міністр.
 
Резніков підкреслив, що Україна накопичує резерви, навчає персонал, працює з партнерами.
 

Источник:   Укрінформ
 Тэги:  агрессия россии, наступ, харьков, харків
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