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05.02.2023  20:59   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як оформити пенсію онлайн

Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії.

Оформити пенсію онлайн: як це зробити
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПФУ, Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії - розроблено покрокове заповнення даних та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно подавати для призначення пенсії.
 
Користувачу, що зареєструвався на Веб-порталі ПФУ за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, діючи за такою інструкцією:
 
  1. Крок 1 - заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані; адресні дані; дані документів, що посвідчують особу; контактні дані тощо);
  2. Крок 2 - відповісти на питання анкети-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати;
  3. Крок 3 - прикріпити скан-копії документів, наявних у користувача.
В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:
 
  • подальшого редагування заяви;
  • формування друкованого образу заяви та анкети-опитування;
  • підпису заяви КЕП та її відправки до ПФУ.
За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на Веб-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.
 

 


Источник:   Пенсійний фонд України
 Тэги:  пенсія, оформлення онлайн, україна
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