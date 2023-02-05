05.02.2023 20:26 Дмитро Колонєй

У платіжках за січень зросте абонплата за газ: у кого саме

Пояснення щодо абонплати на газ надали експерти.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, вже в лютому, коли настане час розраховуватись за січневу комуналку, багато родин можуть виявити, що у них зросла абонплата за газ. Це при тому, що тариф на доставку газу не збільшували. Абонплата за газ може зрости як на більшу суму, так і незначно.

Як відомо, плату за газ зараз поділено на дві частини: одну ми платимо безпосередньо постачальнику газу (для більшості українців це Нафтогаз). А інша частина сплачується облгазам за доставку газу безпосередньо до наших будинків. Це і є плата за розподіл або абонплата за газ.

Ця абонплата залишається незмінною протягом календарного року – незалежно від поточних обсягів споживання. На кожен рік її наново розраховують наприкінці попереднього року. Розрахунок абонплати ведеться на підставі обсягу газу, який домогосподарство витратило за попередній газовий рік.

Газовий рік відрізняється своїми календарними рамками від звичайного року. Його рахують від початку одного опалювального сезону до початку іншого. Тобто зараз для нас попередній газовий рік – це проміжок часу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022.

Саме за цей період рахується сумарний обсяг споживання газу, який потім ділиться на 12 (місяців). Виходить обсяг газу, спожитий домогосподарством упродовж місяця. І нарешті, отриману цифру множать на тариф на розподіл газу (у кожного облгазу він свій) та отримують абонплату за газ. Цю суму домогосподарство платитиме 2023 року щомісяця.

І ось тут може виявитися, що порівняно з минулорічною нинішня абонлата неабияк підросла, причому за незмінного тарифу на розподіл. Причина може бути в тому, що торік багато родин активно робили заготівлі консервів на зиму і, відповідно, витрачали більше газу. Тому цьогоріч їм доведеться платити більше.

Втім, можливий й інший варіант. Якщо ви користувалися газом набагато рідше, ніж у попередні роки, то й абонплата у 2023 році вийде нижчою, ніж у 2022.



