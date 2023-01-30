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30.01.2023  16:10   Віталій Хінєвіч

Обмін лампи розжарювання на LED: як подати заявку в «Дії»

Українці можуть подати заяву про обмін лампочок в застосунку «Дія».

лампи
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Нова послуга в застосунку «Дія» дозволяє обміняти 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів.
 
Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.
 
Для участі в програмі треба залишити заяву в застосунку «Дія»:
 
  • авторизуватись в застосунку;
  • обрати Послуги – Обмін лампочок;
  • вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;
  • зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Як зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, жителі Харківської області зможуть отримати по 5 LED-ламп. 
 
«Відсьогодні всі охочі можуть стати учасником цієї програми. Заміна старих ламп на нові – це, в першу чергу, заощадження електроенергії»,- зазначила Віта Ковальська.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики у селищі Слатине заживили більше половини абонентів.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  харків, харьков, лампи, дія
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