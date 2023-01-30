30.01.2023 16:26 Дмитро Колонєй

У Харкові на Південній Салтівці спіймали водія з підробними документами

Патрульні Харкова затримали порушника ПДР.

Як пвідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, на вулиці Ахієзерів, патрульні зупинили автомобіль Ford за порушення ПДР.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукарський тип нанесення шрифтів.

Під час перевірки особи через наявні бази даних інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами на строком на 10 років. На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа документа.





Источник: Патрульна поліція

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