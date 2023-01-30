30.01.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Енергетики у селищі Слатине заживили більше половини абонентів

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, вже 60% селища Слатине, яке було знеструмлено з 3 березня, - зі світлом.

За його словами, енергетики виконали дуже великий обсяг робіт, щоб підключити до мережі абонентів.

"Було замінено 40 високовольтних опор і 50 опор ліній 0,4 кВ. Поки що із 40 км пошкоджених ліній відремонтовано 20 км. Відновлювальні роботи тривають. Нам знадобиться ще понад два тижні, щоб заживити всіх споживачів", - зазначив Володимир Климчук.

Він нагадав, що бригадам Дергачівського РЕМ допомагають колеги з інших районів електричних мереж: Валківського, Богодухівського та Красноградського.

Наразі у селищіСлатине проживають 1400 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.



