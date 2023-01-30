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30.01.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики у селищі Слатине заживили більше половини абонентів

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області.

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, вже 60% селища Слатине, яке було знеструмлено з 3 березня, - зі світлом.
 
За його словами, енергетики виконали дуже великий обсяг робіт, щоб підключити до мережі абонентів.
 
"Було замінено 40 високовольтних опор і 50 опор ліній 0,4 кВ. Поки що із 40 км пошкоджених ліній відремонтовано 20 км. Відновлювальні роботи тривають. Нам знадобиться ще понад два тижні, щоб заживити всіх споживачів", - зазначив Володимир Климчук.
 
Він нагадав, що бригадам Дергачівського РЕМ допомагають колеги з інших районів електричних мереж: Валківського, Богодухівського та Красноградського.
 
Наразі у селищіСлатине проживають 1400 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновлюють роботу ліфтів у Харкові.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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