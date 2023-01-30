30.01.2023 14:59 Дмитро Колонєй

Ми повинні контролювати післявоєнну РФ, аби не повторилася агресія - Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів про дії ЗСУ та майбутні відносини з країною-агресоркою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, начальник управління генерал-майор Кирило Буданов зазначив:

«Те, що відбувається, є свідченням унікальності української армії. А якщо серйозно, то дуже просто: ми швидко адаптуємо та вдосконалюємо старе обладнання. Це правда, ми часто використовуємо старіший тип техніки, але адаптований до нових завдань і викликів. Іноді ми робимо це краще, ніж його творці. Ми також швидко навчаємось новому. Це вимагає від нас щодня доводити себе на полі бою, у реальному бою», - сказав Кирило Буданов.

Майбутня перемога України

«Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, «заморожене» або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію… Ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо «велику і непереможну» армію росії. Так само, як Давид переміг Голіафа», - сказав Кирило Буданов.

Стан країни-агресорки та її дії

Активний аналіз противника, стану його армії, логістики, виробничих циклів, проблем та ментальних викликів військово-політичного керівництва РФ дає змогу передбачати його подальші дії.

«Значні зміни ми бачимо і в самій російській державі. Ті, що спливли після повномасштабного вторгнення, після введення санкцій і після повернення додому тисяч чорних мішків з тілами загиблих в Україні росіян. Все це працює, тому що з кожним днем поступово руйнує режим путіна, підриває його», - зазначив генерал-майор Кирило Буданов.

Відносини з РФ після війни

«Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в Інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише «путінську кліку». І суспільство тут ні при чому. Проте ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії путіна! Ми не знаємо, яким буде майбутнє росії. На скільки частин вона розпадеться і з ким нам доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах», - розповів начальник ГУР МО України.

Геоплітичні завдання України та контроль над агресором

За словами Кирила Буданова, завдання України – це системне та державне ослаблення рф, для чого слід активно входити до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, безпекових, правових, гуманітарних та освітніх.

«І забути про наш пострадянський період, як про страшний сон. Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною російською федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що відбулося з Україною», - підсумував керівник воєнної розвідки України.





Источник: ГУР МО Україна

буданов, україна Тэги: прогноз