30.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч
Внаслідок ДТП у Харківській області загинув водій авто
Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Пісочин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Правоохоронці повідомили, що ДТП сталася 29 січня близько 18:40 у Пісочині.
Автомобіль ВАЗ-21104 під керуванням 33-річного водія виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з авто Volkswagen за кермом якого був 30-річний харків'янин. На місце події виїжджали працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги, які констатували смерть водія «ВАЗ-21104».
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Обставини автопригоди встановлюються.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові поліція встановлює обставини ДТП
за участю пішохода.
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