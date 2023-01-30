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30.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Внаслідок ДТП у Харківській області загинув водій авто

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Пісочин.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що ДТП сталася 29 січня близько 18:40 у Пісочині.
 
Автомобіль ВАЗ-21104 під керуванням 33-річного водія виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з авто Volkswagen за кермом якого був 30-річний харків'янин. На місце події виїжджали працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги, які констатували смерть водія «ВАЗ-21104».
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
Обставини автопригоди встановлюються.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліція встановлює обставини ДТП за участю пішохода.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков, харків
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