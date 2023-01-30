30.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Внаслідок ДТП у Харківській області загинув водій авто

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Пісочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що ДТП сталася 29 січня близько 18:40 у Пісочині.

Автомобіль ВАЗ-21104 під керуванням 33-річного водія виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з авто Volkswagen за кермом якого був 30-річний харків'янин. На місце події виїжджали працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги, які констатували смерть водія «ВАЗ-21104».

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обставини автопригоди встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліція встановлює обставини ДТП за участю пішохода.



