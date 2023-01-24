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24.01.2023  16:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліція встановлює обставини ДТП за участю пішохода

У Слобідському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода.

ДТП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що 23 січня близько 17:50 на проспекті Гагаріна автомобіль марки "Volkswagen Golf" за кермом якого знаходився 46-річний водій скоїв наїзд на пішохода.
Травмованого пішохода доправили до лікарні.
 
Крім цього зазначається, що чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому для цього місці та потрапив під колеса автомобіля.
 
Порушено кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох районах Харкова невідомі порізали колеса автомобілів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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