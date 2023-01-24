24.01.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліція встановлює обставини ДТП за участю пішохода

У Слобідському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що 23 січня близько 17:50 на проспекті Гагаріна автомобіль марки "Volkswagen Golf" за кермом якого знаходився 46-річний водій скоїв наїзд на пішохода.

Травмованого пішохода доправили до лікарні.

Крім цього зазначається, що чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому для цього місці та потрапив під колеса автомобіля.

Порушено кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



