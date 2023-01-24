24.01.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на вулицях міста

Погодні умови сприяють проведенню ефективної роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що фахівці КП «Харківзеленбуд» виконали обрізання дерев, прибрали листя та вивезли сміття на вул. Плеханівській, вздовж заводу ім. Малишева, а також обрізали дерева на пр. Героїв Сталінграда.

Бригади КП «Шляхрембуд» виконали роботи з прибирання під бортом на вул. Матросова та вул. Соїча, робітники КП «Харківблагоустрій» привели до ладу безхазяйні територій у проїзді Садовому та на вул. Зерновій, а фахівці КП «Харківжилбуд» подрібнили гілля на вул. Костичева та пр. Героїв Сталінграда.

Також у Слобідському районі продовжують закривати контури житлових будинків та ремонтувати покрівлі. Зокрема, комунальники проводять відновлювальні роботи на вул. Фесенківській та вул. Плеханівській.



