29.01.2023 19:51 Євген Клочко

Повістки нового зразка в Україні: що потрібно знати чоловікам призовного віку

В Україні в цілому і в Харкові зокрема призовники почали отримувати повістки нового зразка відповідно до затверджених правил військового обліку.

Про це РЕДПОСТ стало відомо з інтерв'ю керівника Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Гусєва телеканалу "Тернопіль 1".

За його словами, перша відмінність - назва. Тепер замість військкомату діє територіальний центр.

По-друге, збільшується кількість документів, які потрібно принести до військкомату для уточнення даних. Ідентифікаційний номер був додан до паспорту, військового посвідчення та приписного.

Крім того, в одному з пунктів згадується про юридичну відповідальність військогозобов'язанного, якщо він не з'явиться в пункт комплектування без поважної причини.

Повістка нового зразка

"У минулому формулюванні було чітко зазначено, що якщо людина не прибуде, то підлягатиме адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, бо є різні обставини. Бувають певні причини, в тому числі й визначені законодавством, через які людина може не прибути до територіального центру.

А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з'явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства", - сказав Ігор Гусєв.

Повістки на відправку до військових центрів залишився без змін.



