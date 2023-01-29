    
Главная Новини Харкова Армія Повістки нового зразка в Україні: що потрібно знати чоловікам призовного віку
29.01.2023  19:51   Євген Клочко

Повістки нового зразка в Україні: що потрібно знати чоловікам призовного віку

В Україні в цілому і в Харкові зокрема призовники почали отримувати повістки нового зразка відповідно до затверджених правил військового обліку.

Мобілізація в Україні: повістки нового зразка почали видавати у 2023 році
 
Про це РЕДПОСТ стало відомо з інтерв'ю керівника Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Гусєва телеканалу "Тернопіль 1".
 
За його словами, перша відмінність - назва. Тепер замість військкомату діє територіальний центр.
 
По-друге, збільшується кількість документів, які потрібно принести до військкомату для уточнення даних. Ідентифікаційний номер був додан до паспорту, військового посвідчення та приписного.
 
Крім того, в одному з пунктів згадується про юридичну відповідальність військогозобов'язанного, якщо він не з'явиться в пункт комплектування без поважної причини.
 
Повістки нового зразка почали видавати у 2023 році
Повістка нового зразка
 
"У минулому формулюванні було чітко зазначено, що якщо людина не прибуде, то підлягатиме адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, бо є різні обставини. Бувають певні причини, в тому числі й визначені законодавством, через які людина може не прибути до територіального центру.
 
А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з'явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства", - сказав Ігор Гусєв.
 
Повістки на відправку до військових центрів залишився без змін.
 
Ситуацію із врученням повісток чоловікам призівного віку на вулицях Харкова прокоментував комісар обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап.
 
Також нагадаємо, що за словами начальника Управління персоналу штабу Романа Горбача, вручення повістки не означає мобілізацію чи терміновий призов до армії.
 

Источник:   Т1 Новини
 Тэги:  повістки, мобілізація, військовий облік
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 