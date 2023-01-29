29.01.2023 19:25 Віталій Хінєвіч

Розмитнення авто через «Дію»: як розрахувати вартість митного платежу

Цифровізацію розмитнення авто роблять, щоб спростити процес для українців та унеможливити корупційні схеми. Наразі триває робота над законодавчою базою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У Міністерстві повідомили, що основними параметрами, які впливатимуть на вартість мита, будуть рік випуску авто, тип та обʼєм двигуна. Так, українці зможуть купувати непошкоджені нові авто, якісніші і більш безпечні.

Новий алгоритм розрахунку та послуга за кілька кліків у «Дії» виключать людський фактор та корупційну складову.

«Митний збір стягуватиметься згідно з новою системою розрахунку. Вводьте в калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об'єм двигуна або його потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто», — зазначив Міністр цифрової трансформації Україн Михайло Федоров.

У «Дії» вже доступна тестова версія послуги, в якій можна розрахувати вартість митного платежу, ввівши рік виготовлення ТЗ, тип двигуна та його робочий обсяг.



