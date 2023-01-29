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29.01.2023  19:04   

Особенности выбора и покупки подержанного трактора

Особенности выбора и покупки подержанного трактора
 
Подержанная сельскохозяйственная техника в последние годы набирает популярность во всем мире, в том числе и в Украине. Причина очевидна - трактор бу значительно дешевле нового. Выбирая подержанный трактор, можно позволить себе машину ведущего мирового бренда - несмотря на пробег, она может прослужить дольше и лучше новенького отечественного аналога. Однако, покупка сельскохозяйственной техники бу сопряжена с определенными рисками. 
 

Риски покупки подержанного трактора 

Тракторы, бывшие в использовании, часто имеют значительный срок эксплуатации. Это сказывается и на работе двигателя, и на состоянии важных запчастей. Восстановление такой машины нередко обходится в сумму, равную покупке новой техники, потому владельцы и предпочитают выставить отслужившие свое тракторы на продажу. Приобретение старого трактора в плохом техническом состоянии - невыгодное решение, потому сфокусироваться стоит на поиске машины, которую предыдущий владелец решил просто заменить на более современную, усовершенствованную модель. 
 

На что обратить внимание при покупке подержанного трактора

Чтобы не прогадать с выбором сельскохозяйственной техники бу, стоит прежде всего запросить у владельца полный комплект документов. Бумаги позволят определить реальный возраст машины, проверить, совпадают ли номера кузова и двигателя с указанными в техническом паспорте.
 
Оценить состояние трактора сможет только специалист, потому перед покупкой важно отвезти машину на техосмотр, чтобы понять, каких инвестиций она требует и сколько прослужит новому владельцу. Нюанс, на который также стоит обязательно обратить внимание - это адаптированность трактора к украинским реалиям. Если речь идет о покупке импортной модели, может оказаться, что она не работает на местном топливе. Завозить горючее в таком случае придется из-за границы, что повлечет за собой никому не нужные расходы и хлопоты. 
 

Покупка трактора в Agriline 

Вооружившись знаниями о том, как правильно выбрать бу трактор, можно воспользоваться для поиска сайтом Agriline. Несмотря на то, что Agriline - это площадка бесплатных объявлений, администрация заботится о потенциальных покупателях. Преимущества, доступные пользователям сайта - это: 
 
  1. большой ассортимент техники;
  2. полная информация о представленных на сайте моделях;
  3. простая и удобная система прямого контакта между продавцом и потенциальным покупателем;
  4. безопасность возможной сделки. 
Выбирая бу трактор на сайте Agriline, можно свести к минимуму риски приобретения подержанной техники. 
 

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