29.01.2023 19:04

Особенности выбора и покупки подержанного трактора

Подержанная сельскохозяйственная техника в последние годы набирает популярность во всем мире, в том числе и в Украине. Причина очевидна - трактор бу значительно дешевле нового. Выбирая подержанный трактор, можно позволить себе машину ведущего мирового бренда - несмотря на пробег, она может прослужить дольше и лучше новенького отечественного аналога. Однако, покупка сельскохозяйственной техники бу сопряжена с определенными рисками.

Риски покупки подержанного трактора

Тракторы, бывшие в использовании, часто имеют значительный срок эксплуатации. Это сказывается и на работе двигателя, и на состоянии важных запчастей. Восстановление такой машины нередко обходится в сумму, равную покупке новой техники, потому владельцы и предпочитают выставить отслужившие свое тракторы на продажу. Приобретение старого трактора в плохом техническом состоянии - невыгодное решение, потому сфокусироваться стоит на поиске машины, которую предыдущий владелец решил просто заменить на более современную, усовершенствованную модель.

На что обратить внимание при покупке подержанного трактора

Чтобы не прогадать с выбором сельскохозяйственной техники бу, стоит прежде всего запросить у владельца полный комплект документов. Бумаги позволят определить реальный возраст машины, проверить, совпадают ли номера кузова и двигателя с указанными в техническом паспорте.

Оценить состояние трактора сможет только специалист, потому перед покупкой важно отвезти машину на техосмотр, чтобы понять, каких инвестиций она требует и сколько прослужит новому владельцу. Нюанс, на который также стоит обязательно обратить внимание - это адаптированность трактора к украинским реалиям. Если речь идет о покупке импортной модели, может оказаться, что она не работает на местном топливе. Завозить горючее в таком случае придется из-за границы, что повлечет за собой никому не нужные расходы и хлопоты.

Покупка трактора в Agriline

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