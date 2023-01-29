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29.01.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

На Куп'янському напрямку ворог вів вогонь з танків та артилерії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18:00 29.01.2023 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе.
 
Також противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого обстрілу Харківської області двоє загиблих.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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