29.01.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

На Куп'янському напрямку ворог вів вогонь з танків та артилерії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18:00 29.01.2023 щодо російського вторгнення.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе.

Також противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого обстрілу Харківської області двоє загиблих.



