15.07.2022 19:59 Дмитрий Колоней
Повестка в более чем 90% случаев - не призыв в армию
Об этом сообщил начальник Управления персонала штаба Роман Горбач.
РЕДПОСТ
Как собщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на РБК-Украина, по словам начальника Управления персонала штаба Романа Горбача, вручение повестки не означает мобилизацию или срочный призыв в армию.
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"В 90% случаев это совсем не так. Эта повестка в первую очередь раздается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования, и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья. Возможно, затем, в случае, если он будет соответствовать требованиям, в случае потребности, его могут призвать на службу в армии", - объяснил Горбач.\
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Также он подчеркнул, что повестки могут вручаться на улицах и других общественных местах, где это не запрещено законодательством. Места выбирают начальники центров комплектования для того, чтобы как можно быстрее проверить информацию о количестве военнообязанных. "Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или частным поселкам, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает – эффективность работы будет очень мала", – сказал начальник штаба.
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На повестке не обязательно должна стоять подпись руководителя терцентра комплектования. Ее может подписать уполномоченный руководителя терцентра, глава сельсовета и дургие должностные лица. А сам руководитель пописывает распоряжение со сроками, фамилии военнообязанных, которым должностные лица допжны выдать повестки.
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Комплектование военных частей идет по территориальному принципу. Но мы знаем, где и сколько пребывает людей по определенгымспециальностям. И если каких-то специалистов нет в этом регионе, могут привлекаться специалисты из других регионов. В западных регионах людей намного больше поэтому и планы у них больше
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Подтверждается информация, что не всех добровльцев еще мобилизировали,так как плановые задания ставятся не по числу людей, а по специальнстям. Если регион не комплектует армию специалистами, к которым относится доброволец,то он будет стоять в очереди. Его данные записаны и, если будет надобность, с ним свяжутся.
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Повестка не используется как наказание за нарушение ПДД. Врученная на посту повестка не означает,что человека уже отправят в военнуючасть. Повестка, которая призывает в аримю, вручается только после прохождения человеком медосмотра,уточнения всех данных, выяснения семейных обстоятельств.
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Отвечая на вопрос о том, будут ли всем мужчинам вручены повестки, Роман Горбач отметил,что если бы все при перемещении являлись в военкомат на новом месте, не надо было бы вручать повестки,чтобы проверить даные людей. Мужчин вызывали бы не для проверки данных, а только для призыва.
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