15.07.2022 20:25 Дмитрий Колоней

Оккупанты хотят, чтобы харьковское метро прекратило работу, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире национального телемарафона.



Оккупанты хотят, чтобы харьковское метро прекратило работу, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона отметил,что после ракетных ударов, нанесенных российской армией по инфраструктуре Харькова, необходимо будет обновлять подвижной состав метрополитена.

По его словам, новые поезда будут приобретать по программе Европейского инвестиционного банка. Кроме того, городской голова обратился к городам-партнерам, где также есть метро, чтобы они, по возможности, предоставили несколько поездов Харькову.

Также мэр сообщил, что враг уже неоднократно целенаправленно обстреливал депо метрополитена.

«Потому что хотят, чтобы метро прекратило работу, но мы так выстроили логистику с руководством метрополитена, что оно работает. Интервал больше, конечно, чем в мирное время, пострадали составы, но мы справляемся», - отметил городской голова.

Игорь Терехов подчеркнул, что коммунальный общественный транспорт для харьковчан остается бесплатным.

«Мы дотируем, понимая, что у людей нет работы, нет денег, а добираться нужно, поэтому город взял на себя эти затраты», - сообщил мэр Харькова.