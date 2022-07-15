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15.07.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Более тысячи беженцев еждневно регистрируется на Харьковщине

Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Юрий Шпарага.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на МГ "Объектив", на сегодняшний день в Харьковской области зарегистрировано около 232 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые стали на учет после 24 февраля. Большинство из них – это люди, которые мигрируют в пределах области.
 
По словам директора Департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага  количество ВПЛ на Харьковщине продолжает расти. В частности, за прошедшую неделю на учет стало еще около 8 тыс. человек. Преимущественно это жители области, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий.
 
“Для получения справки ВПЛ и денежной помощи от государства необходимо обратиться в управление соцзащиты населения, ЦНАП или старостат по новому месту пребывания. Другой путь – это зарегистрироваться через приложение "Дія". Для взрослых предусмотрены выплаты – 2 тыс. грн, для детей и лиц с инвалидностью – 3 тыс. грн. Важный аспект – нужно подать 2 заявления: на регистрацию и на выплату”, - отметил Юрий Шпарага.
 
Также он напомнил, что помощь от государства получают и те люди, которые переехали в пределах города, например, из Северной Салтовки в более спокойный район Харькова.
 
При этом, если человек решает вернуться домой, его справка ВПЛ должна быть отменена.
 
“В течение 3 дней вы должны обратиться в орган, выдавший вам справку ВПЛ, насчет ее отмены. В противном случае это будет неправомерная выплата и, конечно, она подлежит возврату», – подчеркнул директор Департамента.
 
Также необходимо обратиться в орган соцзащиты, если внутренне перемещенное лицо не возвращается домой, но меняет свое место жительства. В таком случае нужно в течение 10 дней перерегистрироваться на новом месте, чтобы выплаты были продлены.
 
Юрий Шпарага призвал граждан не злоупотреблять помощью для ВПЛ, поскольку все случаи неправомерных выплат фиксируются.
 
“Человек, например, проживая в селе, регистрируется в райцентре, затем возвращается в свое село и проживает постоянно в своем доме, но получив статус ВПЛ. Я бы просил этих граждан опомниться, потому что все это будет обнаружено и нужно будет возвращать средства, чтобы возместить ущерб государству”, - отметил директор Департамента.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  впл, беженцы, харьков
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