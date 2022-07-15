15.07.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Более тысячи беженцев еждневно регистрируется на Харьковщине

Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Юрий Шпарага.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на МГ "Объектив", на сегодняшний день в Харьковской области зарегистрировано около 232 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые стали на учет после 24 февраля. Большинство из них – это люди, которые мигрируют в пределах области.

По словам директора Департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага количество ВПЛ на Харьковщине продолжает расти. В частности, за прошедшую неделю на учет стало еще около 8 тыс. человек. Преимущественно это жители области, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий.

“Для получения справки ВПЛ и денежной помощи от государства необходимо обратиться в управление соцзащиты населения, ЦНАП или старостат по новому месту пребывания. Другой путь – это зарегистрироваться через приложение "Дія". Для взрослых предусмотрены выплаты – 2 тыс. грн, для детей и лиц с инвалидностью – 3 тыс. грн. Важный аспект – нужно подать 2 заявления: на регистрацию и на выплату”, - отметил Юрий Шпарага.

Также он напомнил, что помощь от государства получают и те люди, которые переехали в пределах города, например, из Северной Салтовки в более спокойный район Харькова.

При этом, если человек решает вернуться домой, его справка ВПЛ должна быть отменена.

“В течение 3 дней вы должны обратиться в орган, выдавший вам справку ВПЛ, насчет ее отмены. В противном случае это будет неправомерная выплата и, конечно, она подлежит возврату», – подчеркнул директор Департамента.

Также необходимо обратиться в орган соцзащиты, если внутренне перемещенное лицо не возвращается домой, но меняет свое место жительства. В таком случае нужно в течение 10 дней перерегистрироваться на новом месте, чтобы выплаты были продлены.

Юрий Шпарага призвал граждан не злоупотреблять помощью для ВПЛ, поскольку все случаи неправомерных выплат фиксируются.

“Человек, например, проживая в селе, регистрируется в райцентре, затем возвращается в свое село и проживает постоянно в своем доме, но получив статус ВПЛ. Я бы просил этих граждан опомниться, потому что все это будет обнаружено и нужно будет возвращать средства, чтобы возместить ущерб государству”, - отметил директор Департамента.