09.09.2022 15:59 Дмитро Колонєй

Допомога біженцям: внесені зміни у порядку виплат

Про це інформує Управління соціального захисту населення



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕЛПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району внесені деякі зміни у порядок здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України врегульовано питання, пов’язані з неотриманням внутрішньо переміщеними особами допомоги на проживання:

якщо внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала належну їй по праву допомогу, виплата призначається за останнім місцем обліку;

якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про отримання допомоги через додаток «Дія» до 30 квітня 2022 року, але її не отримала, допомога надається за весь період, коли така особа мала на неї право на підставі сформованого Мінцифрою переліку або інформації, яка підтверджує факт подання такої заяви.

Щоб отримати допомогу за раніше поданою заявою через «Дію» внутрішньо переміщена особа має звернутися особисто або поштою до органу соцзахисту населення з відповідною заявою. Зробити це потрібно до 1 жовтня.

Також надано право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації (блокуванні) після 24 лютого.

Зазначимо, що станом на сьогодні в Основ’янському районі на обліку перебуває 7937 ВПО, з яких 4930 зареєструвалися після 24 лютого. Фінансову підтримку від держави з березня поточного року отримали 4060 внутрішньо переміщених осіб району на загальну суму 38,6 млн грн.

За детальнішою інформацією щодо призначення та виплати допомоги жителі району можуть звертатися за тел.: (057) 725-31- 91, 725-31-93.