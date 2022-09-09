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09.09.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Українці у серпні менше витрачали грошей на їжу, більше на ліки

Оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку в серпні в порівнянні з липнем зросли на 5,5%.

Гривні
 
Такі дані надав ПриватБанк. Передає РЕДПОСТ.
 
Повідомляється, що у серпні поточного року українці менше витратили грошей на продукти харчування. Порівняно з липнем обсяг оплат банківськими картками у продуктових магазинах упав на 4%. Частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.
 
Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на пальне. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки.
 
Водночас наголошується, що у серпні зросли витрати на ліки та медичні товари на 4%. Також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг та взуття, та на 2,3% більше - на кафе і ресторани.
 
Нагадаємо, ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти для українських дітей та вчителів.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  экономика, лекарства
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