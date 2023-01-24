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24.01.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Близько 85% ринків та торгових майданчиків працює у Харкові

Для потреб власників домашніх тварин відкриті мережі зоомагазинів «MasterZoo», ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін Кот» та інші.

Супермаркет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У місті функціонують близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів, близько 70% аптек, близько 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків та торговельних майданчиків.   
 
Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Метро», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет» та ін., магазинів продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло».
 
Працюють магазини електротоварів та побутової техніки «Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», магазини мобільних телефонів та аксесуарів «Алло», «Gadgik», магазини товарів для дому «Smilemarket», «Аврора», магазини товарів, що були у вжитку «Smart Store», косметики та побутової хімії «Eva», «Prostor» тощо. Відновили роботу фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики.  
 
Відновлена робота ТРЦ «Нікольський», «Дафі», «Французький бульвар», «Караван» та ін. 
 
Також у місті працюють близько 130 автозаправних станцій, серед яких мережі «Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та ін.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківгаз заявив про зміну сервісів для споживачів.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, экономика
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