26.12.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів

За десять місяців повномасштабної війни частково або повністю було зруйновано близько половини ринків та торговельних майданчиків міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з перших днів військової агресії російської федерації проти України підприємства торгівлі, аптеки, автозаправні станції продовжували свою роботу, а значна кількість харківських ресторанів перетворилася на волонтерські кухні, які щодня готували тисячі порцій їжі для військовослужбовців ЗСУ, територіальної оборони, лікарів, містян, які жили у бомбосховищах, метро, та для всіх, хто цього потребував.

За десять місяців повномасштабної війни частково або повністю було зруйновано близько половини ринків та торговельних майданчиків міста. Попри це, відкриваються нові об’єкти.

В Харкові запрацювала мережа продовольчих магазинів «Opti маркет», а у грудні відновив роботу ТЦ «Метро». Також працюють усі ТРЦ («Нікольський», «Дафі», «Французький бульвар» та ін.).

Зараз відкрито близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та близько 70% аптек. Повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Десяточка» та ін.), магазинів продовольчих товарів («Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Свіжина», та ін.), магазинів електротоварів та побутової техніки («Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло»), магазинів товарів для дому («Smilemarket», «Аврора», «Smart Store»), косметики та побутової хімії («Eva», «Prostor») тощо.

Також працює 41 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, близько 370 аптек та 130 автозаправних станцій.

В умовах війни заклади торгівлі навчилися швидко пристосовуватися до реалій часу та бути максимально корисними для міста. Вони надають гуманітарну допомогу, волонтерять, враховують попит покупців на окремі групи товарів, щоб уникнути дефіциту, налаштовують зручний графік роботи для комфорту містян та працівників, а також забезпечують заклади торгівлі генераторами для безперебійної роботи у випадку тривалого відключення електроенергії.

Нагадаємо, в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.