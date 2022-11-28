28.11.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові стабільно працюють магазини та відкриваються нові

Повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста, а також відкриваються нові магазини продовольчих, побутових, будівельних товарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що у Харкові розпочала роботу нова мережа продовольчих магазинів «Opti маркет».

Також відкриті супермаркети «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ маркет», «Чудо-маркет», «Велмарт», «Десяточка» та ін. З 24 листопада відновив роботу пошкоджений ворожими обстрілами супермаркет «Сільпо» в Салтівському районі.

Крім того, працюють мережі невеликих продовольчих магазинів «Посад», «Кулиничі», «Салтівський м’ясокомбінат», «Агромол», «Кисет», «Хазар», «Роганський м’ясокомбінат», «Безлюдівський м’ясокомбінат» та інші.

Продовжують роботу близько 370 аптек (зокрема, аптечні мережі «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» та ін.).

Також можна скористатись послугами близько 130 автозаправних станцій, серед яких - мережі «Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та інші.

Нагадаємо, у Харківській області продовжують відновлювати знищені мости.