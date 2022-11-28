28.11.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відновлювати будинки, які постраждали від ворожого обстрілу (фото)

У житлових районах міста продовжують ремонтувати житлові будинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що триває відновлення покрівлі житлового будинку по вул. Аерофлотській, а також ведуться роботи зі стяжки цегляного фасаду житлового будинку по вул. Ковтуна.

Крім того, працівники комунальних підприємств "Харківзеленбуд" та "Благоустрій" готуються до роботи в умовах зими та прибирають листя на прибудинкових територіях, а також у парках та скверах району.

В свою чергу фахівці КП «Харківспецбуд» виконують роботи щодо посилення та відновлення цегляної кладки стін по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі.

Ремонтні роботи тривають у будинку по вул. Холодногірській. Там фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утеплюють фасад.

Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах.