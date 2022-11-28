28.11.2022 17:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові продовжують відновлювати будинки, які постраждали від ворожого обстрілу (фото)
У житлових районах міста продовжують ремонтувати житлові будинки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що триває відновлення покрівлі житлового будинку по вул. Аерофлотській, а також ведуться роботи зі стяжки цегляного фасаду житлового будинку по вул. Ковтуна.
Крім того, працівники комунальних підприємств "Харківзеленбуд" та "Благоустрій" готуються до роботи в умовах зими та прибирають листя на прибудинкових територіях, а також у парках та скверах району.
В свою чергу фахівці КП «Харківспецбуд» виконують роботи щодо посилення та відновлення цегляної кладки стін по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі.
Ремонтні роботи тривають у будинку по вул. Холодногірській. Там фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утеплюють фасад.
Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували
71 аварійну ситуацію на водоводах.
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