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28.11.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відновлювати будинки, які постраждали від ворожого обстрілу (фото)

У житлових районах міста продовжують ремонтувати житлові будинки.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що триває відновлення покрівлі житлового будинку по вул. Аерофлотській, а також ведуться роботи зі стяжки цегляного фасаду житлового будинку по вул. Ковтуна.  
 
Крім того, працівники комунальних підприємств "Харківзеленбуд" та "Благоустрій" готуються до роботи в умовах зими та прибирають листя на прибудинкових територіях, а також у парках та скверах району.
 
Харків
 
В свою чергу фахівці  КП «Харківспецбуд» виконують роботи щодо посилення та відновлення цегляної кладки стін по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі.  
 
Харків
 
Ремонтні роботи тривають у будинку по вул. Холодногірській. Там фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утеплюють фасад.
 
Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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