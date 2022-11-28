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28.11.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

У населеному пункті Харківської області частково відновили електропостачання

Відновлювальні роботи проходили у Чугуївському районі.

єлектроснабжение
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що фахівці частково відновили електропостачання у селі Коробочкине Чкаловської територіальної громади. Світла у населеному пункті не було майже з початку війни.
За словами енергетиків, для того, щоб розпочати ремонтні роботи, треба було дочекатися обстеження саперами всієї території. І тільки після дозволу рятувальників фахівці обленерго змогли приступити до робіт. Уже відремонтовано п'ять трансформаторних підстанцій, дві високовольтні лінії 6 кВ, а також лінії 0,4 кВ.
 
"Тут у нас одна із найскладніших ситуацій на всій території обслуговування. Пошкодження ліній та електрообладнання сягало 80%. Наразі у селі заживлено 634 абонента з 1311 - майже половина", – зазначили в Чугуївському РЕМ.
 
Роботи з відновлення електропостачання у селі Коробочкине тривають. Зараз енергетики чекають поки сапери обстежать іншу ділянку території, після чого проведуть ремонтні роботи на високовольтних лініх. Паралельно фахівці Чугуївського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у селі Леб'яже та Юрченкове Чкаловської громади.
 
Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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