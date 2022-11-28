28.11.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах

Комунальники інтенсивними темпами відновлюють подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у складних умовах воєнного часу інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. За минулий тиждень ремонтники ліквідували 71 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання.

Також, бригади АВР упорядкували 46 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 17 водорозбірних колонок.

Напередодні, у неділю зусиллями аварійників було усунуто 14 поривів на трубопроводах та відновлено 12 оглядових колодязів.

Зокрема, значний обсяг робіт виконали в Салтівському районі, де відновили дві позаштатні ситуації на водоводах і упорядкували оглядовий колодязь. Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж В'ячеслав Глущенко, ремонтували без відключення споживачів.

«Комфорт харків'ян завжди ставимо на перше місце, особливо в такому районі, як Салтівський, де жителі сповна пережили і обстріли, і руйнування, тому намагаємось усі реконструкції на трубопроводах планувати заздалегідь та проводити без відключення води. Працюємо без вихідних, так вчора, в неділю, завершили роботи на ділянці водоводу діаметром 400 мм по вул. Лесі Сердюка, замінили 6 м аварійних мереж по вул. Валентинівська, упорядкували оглядовий колодязь по вул. Тракторобудівників. Традиційно, території розкопок упорядковуємо та засинаємо відповідно до технологічних вимог, а де потрібно – передаємо на асфальтування відповідальним службам», – зазначив В'ячеслав Глущенко.

Сьогодні, 28 листопада, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 13 пошкоджень на мережах. Три нештатні ситуації усувають у Слобідському районі, по дві в Індустріальному, Київському та Немишлянському.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники продовжують активними темпами відновлювати подачу води. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного господарства міста виконують висококваліфіковані майстри, адже жодні сучасні технології не замінять працю професіоналів. У своїй роботі бригади АВР застосовують передові напрацювання, а також мають у розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Все це дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями щодо ремонту об'єктів водопровідного господарства міста.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, як у Харкові вимикатимуть світло з 28 листопада.