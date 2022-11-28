    
Главная Новини Харкова ЖКГ Як у Харкові вимикатимуть світло з 28 листопада
28.11.2022  08:25   Рита Парфенова

Як у Харкові вимикатимуть світло з 28 листопада

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.


Фото з відкритих джерел

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.

У графіку відключень — 12 черг, їх розклад оновили:

  • 1 черга 14:00 — 17:00;
  • 2 черга 15:00 — 18:00;
  • 3 черга 17:00 — 20:00;
  • 4 черга 18:00 — 21:00;
  • 5 черга 19:00 — 22:00;
  • 6 черга 07:00 — 10:00;
  • 7 черга 08:00 — 11:00;
  • 8 черга 09:00 — 12:00;
  • 9 черга 10:00 — 13:00;
  • 10 черга 11:00 — 14:00;
  • 11 черга 12:00 — 15:00;
  • 12 черга 13:00 — 16:00.

Відключення може тривати понад три години, іноді навіть 7-8-9. Це залежить від ситуації в енергосистемі України.

Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті АТ «Харківобленерго».

Источник:   1562
 Тэги:  отключение света, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 ЖКГ Укренерго вводить аварійні відключення: подробиці 27.11 ЖКГ Про дефіцит електроенергії розповіли в Укренерго 25.11 Дороги та транспорт Блекаут у Харкові: вводяться тимчасові автобусні маршрути
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 