Як у Харкові вимикатимуть світло з 28 листопада

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.
У графіку відключень — 12 черг, їх розклад оновили:
Відключення може тривати понад три години, іноді навіть 7-8-9. Це залежить від ситуації в енергосистемі України.
Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті АТ «Харківобленерго».
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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