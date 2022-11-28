28.11.2022 08:25 Рита Парфенова

Як у Харкові вимикатимуть світло з 28 листопада

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.



Фото з відкритих джерел

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.



У графіку відключень — 12 черг, їх розклад оновили:

1 черга 14:00 — 17:00;

2 черга 15:00 — 18:00;

3 черга 17:00 — 20:00;

4 черга 18:00 — 21:00;

5 черга 19:00 — 22:00;

6 черга 07:00 — 10:00;

7 черга 08:00 — 11:00;

8 черга 09:00 — 12:00;

9 черга 10:00 — 13:00;

10 черга 11:00 — 14:00;

11 черга 12:00 — 15:00;

12 черга 13:00 — 16:00.

Відключення може тривати понад три години, іноді навіть 7-8-9. Це залежить від ситуації в енергосистемі України.

Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті АТ «Харківобленерго».