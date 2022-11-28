28.11.2022 07:59 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

За добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бочкове,

Бударки,

Чугунівка,

Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

Бологівка,

Кам’янка,

Куп’янськ,

Курилівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Раньше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій.