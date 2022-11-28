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28.11.2022  07:59   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

За добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Чугунівка,
  • Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

  • Бологівка,
  • Кам’янка,
  • Куп’янськ,
  • Курилівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Раньше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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