Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини

За добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:
Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
Раньше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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