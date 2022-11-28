28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
Ініціатором заснування цього гуманного свята виступив індійський поет, журналіст та громадський діяч – Притиш Нанді. Головна ідея Дня – пропаганда життя на основі ахімси.
Ахімса - це поведінка і принцип дій, при яких перша вимога - ненанесення шкоди і болю будь-якій живій формі, тобто ненасильство в широкому його розумінні - невбивання, заподіяння шкоди всьому живому (людям, тваринам, рослинам) ніколи і жодним чином - ні думкою, ні словом, ні ділом.
Вперше День співчуття відзначався у 2012 році та був присвячений долям тварин, потребі у співчутті до живих істот на планеті та важливості вегетаріанства.
* * *
В Україні 28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу. День установлений 28 листопада 2020 року Президентом України Володимиром Зеленським ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
* * *
Настав час онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують товари за зниженими цінами, які ви можете придбати, не виходячи із дому.
Кіберпонеділок (Cyber Monday) – це маркетингова назва понеділка, який настає після Чорної п'ятниці (дня величезних знижок та розпродажів) і є її продовженням, але вже не в «живих», звичайних магазинах, а в мережі Інтернет.
А оскільки Кіберпонеділок, як і Чорна п'ятниця, проводиться щорічно в період підготовки до Різдвяних та Новорічних свят, то він є одним із найжвавіших днів торгівлі для інтернет-магазинів, більшість з яких пропонують своїм покупцям реально грандіозні знижки.
До речі, Кіберпонеділок, як і Чорна п'ятниця, веде свою історію із США. Перший такий масовий онлайн-розпродаж був проведений в Америці в 2004 році, а сам термін «Cyber Monday» через рік був запропонований інтернет-ресурсом Shop.org, що представляє відділення Національної федерації роздрібної торгівлі США. Вважається, що цей день було вигадано спеціально для офісних працівників. А причиною такого рішення стали маркетингові дослідження кількох років, які показали сплеск інтернет-продажів першого понеділка після Дня Подяки.
Кіберпонеділок став популярним не тільки в США, а й в Аргентині, Канаді, Чилі, Китаї, Англії, Японії, Росії та багатьох інших країнах. Хоча не скрізь він прив'язаний до Чорної п'ятниці і проводиться в різні числа року.
* * *
У православних сьогодні розпочався Різдвяний піст. Його ще називають Чотиридесятницею, оскільки триває 40 днів – до тієї самої першої зірки напередодні Різдва.
Різдвяний піст вважається нестрогим. Не можна вживати їжу тваринного походження: м'ясо, яйця та молочні продукти. Інші обмеження змінюються в залежності від дня тижня.
В 1520 португальський мореплавець Фернан Магеллан пропливає через протоку на краю Південної Америки і досягає океану, який називає Тихим. Мазанув він з назвою міцно: просто йому пощастило з погодою.
1757 – народився Вільям Блейк, англійський поет та художник, містик та візіонер.
1881 – народився Стефан Цвейг, австрійський письменник.
1943 – у Тегерані відбулося відкриття конференції, у якій взяли участь керівники трьох країн – СРСР, США та Великобританії – Йосип Сталін, Франклін Рузвельт та Уїнстон Черчілль.
1950 – народився Ед Харріс, американський актор, який створив безсмертні образи режисера у «Шоу Трумана» та полковника у «Скелі».
1956 – народився Роберто Занетті (так само відомий як Savage), італійський співак, композитор, продюсер, найяскравіший представник італо-диско.
1964 - США здійснили запуск "Марінер-4", яка вперше передала на Землю 21 зображення поверхні Марса; зареєстровано наявність кратерів, відсутність каналів та потоків води, визначено склад та щільність атмосфери.
1967 – народилася Ганна Ніколь Сміт (справжнє ім'я – Вікі Лінн Хоган, померла 8 лютого 2007 р.), американська супермодель, актриса, телеведуча, продюсер, режисер та сценарист. Дівчина журналу «Playboy» 1993 року та секс-символ 1990-х років.
1971 – вбивство прем'єр-міністра Йорданії Васфі Телля. Так вперше на весь світ прогримів терористичний гурт «Чорний вересень», найвідоміше злодіяння якого – бійня на Олімпіаді в Мюнхені.
1974 - останній виступ Джона Леннона на сцені під час концерту Елтона Джона в "Медісон Сквер Гарден".
1975 – проголошено незалежність Демократичної республіки Східний Тимор від Індонезії.
1994 – у Норвегії відбувся другий (перший 1972 р.) референдум про вступ країни до Європейського союзу, на якому більшість виборців відкинули членство в ЄС.
2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Самсон, Пилип.
Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
влажность:
давление:
ветер: