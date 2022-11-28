28.11.2022 07:30 Рита Парфенова

28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.





Ініціатором заснування цього гуманного свята виступив індійський поет, журналіст та громадський діяч – Притиш Нанді. Головна ідея Дня – пропаганда життя на основі ахімси.



Ахімса - це поведінка і принцип дій, при яких перша вимога - ненанесення шкоди і болю будь-якій живій формі, тобто ненасильство в широкому його розумінні - невбивання, заподіяння шкоди всьому живому (людям, тваринам, рослинам) ніколи і жодним чином - ні думкою, ні словом, ні ділом.



Вперше День співчуття відзначався у 2012 році та був присвячений долям тварин, потребі у співчутті до живих істот на планеті та важливості вегетаріанства.



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В Україні 28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу. День установлений 28 листопада 2020 року Президентом України Володимиром Зеленським ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.



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Настав час онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують товари за зниженими цінами, які ви можете придбати, не виходячи із дому.



Кіберпонеділок (Cyber ​​Monday) – це маркетингова назва понеділка, який настає після Чорної п'ятниці (дня величезних знижок та розпродажів) і є її продовженням, але вже не в «живих», звичайних магазинах, а в мережі Інтернет.



А оскільки Кіберпонеділок, як і Чорна п'ятниця, проводиться щорічно в період підготовки до Різдвяних та Новорічних свят, то він є одним із найжвавіших днів торгівлі для інтернет-магазинів, більшість з яких пропонують своїм покупцям реально грандіозні знижки.



До речі, Кіберпонеділок, як і Чорна п'ятниця, веде свою історію із США. Перший такий масовий онлайн-розпродаж був проведений в Америці в 2004 році, а сам термін «Cyber ​​Monday» через рік був запропонований інтернет-ресурсом Shop.org, що представляє відділення Національної федерації роздрібної торгівлі США. Вважається, що цей день було вигадано спеціально для офісних працівників. А причиною такого рішення стали маркетингові дослідження кількох років, які показали сплеск інтернет-продажів першого понеділка після Дня Подяки.



Кіберпонеділок став популярним не тільки в США, а й в Аргентині, Канаді, Чилі, Китаї, Англії, Японії, Росії та багатьох інших країнах. Хоча не скрізь він прив'язаний до Чорної п'ятниці і проводиться в різні числа року.



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У православних сьогодні розпочався Різдвяний піст. Його ще називають Чотиридесятницею, оскільки триває 40 днів – до тієї самої першої зірки напередодні Різдва.



Різдвяний піст вважається нестрогим. Не можна вживати їжу тваринного походження: м'ясо, яйця та молочні продукти. Інші обмеження змінюються в залежності від дня тижня.

Також цього дня

В 1520 португальський мореплавець Фернан Магеллан пропливає через протоку на краю Південної Америки і досягає океану, який називає Тихим. Мазанув він з назвою міцно: просто йому пощастило з погодою.



1757 – народився Вільям Блейк, англійський поет та художник, містик та візіонер.



1881 – народився Стефан Цвейг, австрійський письменник.



1943 – у Тегерані відбулося відкриття конференції, у якій взяли участь керівники трьох країн – СРСР, США та Великобританії – Йосип Сталін, Франклін Рузвельт та Уїнстон Черчілль.



1950 – народився Ед Харріс, американський актор, який створив безсмертні образи режисера у «Шоу Трумана» та полковника у «Скелі».



1956 – народився Роберто Занетті (так само відомий як Savage), італійський співак, композитор, продюсер, найяскравіший представник італо-диско.



1964 - США здійснили запуск "Марінер-4", яка вперше передала на Землю 21 зображення поверхні Марса; зареєстровано наявність кратерів, відсутність каналів та потоків води, визначено склад та щільність атмосфери.



1967 – народилася Ганна Ніколь Сміт (справжнє ім'я – Вікі Лінн Хоган, померла 8 лютого 2007 р.), американська супермодель, актриса, телеведуча, продюсер, режисер та сценарист. Дівчина журналу «Playboy» 1993 року та секс-символ 1990-х років.



1971 – вбивство прем'єр-міністра Йорданії Васфі Телля. Так вперше на весь світ прогримів терористичний гурт «Чорний вересень», найвідоміше злодіяння якого – бійня на Олімпіаді в Мюнхені.



1974 - останній виступ Джона Леннона на сцені під час концерту Елтона Джона в "Медісон Сквер Гарден".



1975 – проголошено незалежність Демократичної республіки Східний Тимор від Індонезії.



1994 – у Норвегії відбувся другий (перший 1972 р.) референдум про вступ країни до Європейського союзу, на якому більшість виборців відкинули членство в ЄС.



2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Іменини відзначають

Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, ​​Самсон, Пилип.