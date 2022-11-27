27.11.2022 08:36 Рита Парфенова

Військові рф намагаються наступати на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До того ж за добу з 26 по 27 листопада ворог обстріляв щонайменше тринадцять населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів:

Стрілеча,

Красне,

Чугунівка,

Ізбицьке,

Огірцеве,

Бочкове,

Бударки,

Амбарне.

На Куп’янському напрямку здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:

Берестове,

Куп’янськ,

Курилівка,

Табаївка,

Крохмальне.

Нагадаємо, 25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву.