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27.11.2022  08:36   Рита Парфенова

Військові рф намагаються наступати на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До того ж за добу з 26 по 27 листопада ворог обстріляв щонайменше тринадцять населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Чугунівка,
  • Ізбицьке,
  • Огірцеве,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Амбарне.

На Куп’янському напрямку здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:

  • Берестове,
  • Куп’янськ,
  • Курилівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне.

Нагадаємо, 25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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