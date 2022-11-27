Військові рф намагаються наступати на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До того ж за добу з 26 по 27 листопада ворог обстріляв щонайменше тринадцять населених пунктів Харківської області.
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:
Нагадаємо, 25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву.
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