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26.11.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Внаслідок обстрілів люди отримали поранення.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 
 
Повідомляється, що 25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву. Попередньо, окупанти випустили по місту ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Є пошкодження нежитлового приміщення.
 
Також повідомляється, що 26 листопада близько 1 години ночі російські військові обстріляли м. Куп’янськ: відбулось займання гаражів. Вранці російські військові ЗС РФ здійснили мінометний обстріл міста, зазнали пошкоджень приватні будинки. Є постраждалі: 68-річний та 69-річний чоловіки і 81-річна жінка.
 
Близько 10 години ранку ворог з РСЗВ обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини.
 
Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліціі проводяться необхідні слідчі дії.
 
За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, Харківобленерго терміново звернувся до жителів Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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