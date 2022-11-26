26.11.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківські теплоенергетики виготовили буржуйки для пунктів обігріву

Конструкцію буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що працівники КП «Харківські теплові мережі» з вересня виготовили 320 буржуйок для пунктів обігріву.

Як повідомили на підприємстві, конструкцію універсальної буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Виготовляються такі пічки зі старих труб діаметром 426 мм і товщиною металу 6 мм. Під тиском вони вже працювати не можуть, а в якості приладу обігріву здатні прослужити не один рік.

Буржуйка має широкі ніжки, тому може безпечно встановлюватися на будь-якій поверхні, а також зручні ручки, що допомагає полегшити транспортування виробу. На сьогодні тільки в цеху було виготовлено 260 пічок, ще 60 буржуйок виготовили працівники філій ХТМ.

Наразі теплоенергетики встановили 150 таких пічок на власних «пунктах незламності» і ще 100 - передали на інші пункти обігріву по всьому місту. Виробництво буржуйок триває.