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26.11.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Рівень радіації у Харкові на 26 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Рівень радіації у Харкові на 26 листопада

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 25 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

  • по м. Харкову: 0,12-0,15 мкЗв/год;
  • по Харківській області: 0,10-0,16 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

 

 

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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