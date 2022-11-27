27.11.2022 08:13 Рита Парфенова

Харків на ранок 27 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 листопада 2022 року зафіксовано п’ять пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 листопада.

Три пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території Куп’янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти.



По одній з пожеж, спричинених ворогом, трапилось у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.



Загалом за добу з 26 по 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж; 5 з них спричинені ворожими обстрілами;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.

Об 11:00 рятувальники тієї ж 44-ї частини ДСНС виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у м. Куп’янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали дві особи, а також житлова 9-типоверхівка та приватне домоволодіння.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, 25 листопада близько 17 години військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву.