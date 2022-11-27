Харків на ранок 27 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 листопада 2022 року зафіксовано п’ять пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 листопада.
Три пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території Куп’янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти.
По одній з пожеж, спричинених ворогом, трапилось у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.
Загалом за добу з 26 по 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
Об 11:00 рятувальники тієї ж 44-ї частини ДСНС виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у м. Куп’янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали дві особи, а також житлова 9-типоверхівка та приватне домоволодіння.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.
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