27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
Найбільш відоме досягнення Цельсія – це шкала термометра, яка була поділена на 100 градусів. Цікаво, що спочатку Цельсій поставив в ній температуру кипіння води при 0°, а її танення при 100°. І лише потім інший швед – біолог Лінней «перевернув» її і зробив такою, якою ми знаємо.
У 1095 році Папа Римський Урбан II на соборі в Клермон проголосив Перший хрестовий похід. З тих пір жоден Трун (нехай цей був і Господній) в історії не добувався такою юрбою і такими силами.
1863 – народилася Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини.
1879 – народився Григорій Чупринка, український поет, політик, борець за самостійність України.
1882 – народився Пилип Капельгородський, український письменник.
1893 – у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.
1895 - Альфред Нобель написав у Парижі заповіт, який помістив у банк у Стокгольмі. Коли через рік він помер, виявилося, що винахідник динаміту на зароблені на ньому кошти заснував премії за досягнення у галузі фізики, хімії, медицини, фізіології, літератури та за миротворчу діяльність, спрямовані на благо людства.
1895 – у Харкові з'явилася перша поліклініка: «при Харківському Військовому шпиталі за клопотанням професорів університету М.М. Ломіковського та Л.В. Орлова відкритий прийом сторонніх хворих, що приходять».
1895 – помер Олександр Дюма (син), французький драматург, автор «Дами з камеліями».
1897 – ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України.
1918 – відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського.
1926 – народився Олесь Бердник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ).
1939 – англійська компанія «Брітіш імперіал кемікел індастріс» розпочала промислове виробництво поліетилену.
1942 – народився Джиммі Хендрікс, американський рок-музикант.
1940 – народився Брюс Лі, майстер східних єдиноборств та зірка каратошних бойовиків.
1951 – народилася Кетрін Бігелоу, американський режисер, чий «Володар бурі» вирвав Оскара у «Аватара». Якого, до речі, зняв колишній чоловік Кетрін Джеймс Кемерон.
1953 – помер Юджин О'Ніл, американський драматург, лауреат Нобелівської премії 1936 року («За обрієм», «Душа поета», «Рознесник льоду наближається»).
1971 - радянська космічна станція "Марс-2" досягла "червоної" планети. Але апарат не зміг здійснити м'яку посадку і розбився об поверхню планети.
2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.
Аристарх, Валеріан, Василь, Віктор, Гаврило, Ганна, Георгій, Григорій, Дмитро, Йосип, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Філіп.
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
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