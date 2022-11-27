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27.11.2022  07:30   Рита Парфенова

27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.

Андерс Цельсій

Найбільш відоме досягнення Цельсія – це шкала термометра, яка була поділена на 100 градусів. Цікаво, що спочатку Цельсій поставив в ній температуру кипіння води при 0°, а її танення при 100°. І лише потім інший швед – біолог Лінней «перевернув» її і зробив такою, якою ми знаємо.

Також цього дня

У 1095 році Папа Римський Урбан II на соборі в Клермон проголосив Перший хрестовий похід. З тих пір жоден Трун (нехай цей був і Господній) в історії не добувався такою юрбою і такими силами.

1863 – народилася Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини.

1879 – народився Григорій Чупринка, український поет, політик, борець за самостійність України.

1882 – народився Пилип Капельгородський, український письменник.

1893 – у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.

1895 - Альфред Нобель написав у Парижі заповіт, який помістив у банк у Стокгольмі. Коли через рік він помер, виявилося, що винахідник динаміту на зароблені на ньому кошти заснував премії за досягнення у галузі фізики, хімії, медицини, фізіології, літератури та за миротворчу діяльність, спрямовані на благо людства.

1895 – у Харкові з'явилася перша поліклініка: «при Харківському Військовому шпиталі за клопотанням професорів університету М.М. Ломіковського та Л.В. Орлова відкритий прийом сторонніх хворих, що приходять».

1895 – помер Олександр Дюма (син), французький драматург, автор «Дами з камеліями».

1897 – ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України.

1918 – відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського.

1926 – народився Олесь Бердник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ).

1939 – англійська компанія «Брітіш імперіал кемікел індастріс» розпочала промислове виробництво поліетилену.

1942 – народився Джиммі Хендрікс, американський рок-музикант.

1940 – народився Брюс Лі, майстер східних єдиноборств та зірка каратошних бойовиків.

1951 – народилася Кетрін Бігелоу, американський режисер, чий «Володар бурі» вирвав Оскара у «Аватара». Якого, до речі, зняв колишній чоловік Кетрін Джеймс Кемерон.

1953 – помер Юджин О'Ніл, американський драматург, лауреат Нобелівської премії 1936 року («За обрієм», «Душа поета», «Рознесник льоду наближається»).

1971 - радянська космічна станція "Марс-2" досягла "червоної" планети. Але апарат не зміг здійснити м'яку посадку і розбився об поверхню планети.

2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.

Іменини відзначають

Аристарх, Валеріан, Василь, Віктор, Гаврило, Ганна, Георгій, Григорій, Дмитро, Йосип, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, ​​Порфирій, Сергій, Федір, Філіп.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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