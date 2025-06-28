28.06.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятиме порядку, організації та плануванню – достатньо дотримуватись простих правил. Можливі зустрічі зі знайомими або нові пропозиції, що варто розглянути.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Час підходить для реалізації амбітних задумів. Сміливість, організованість і вміння спілкуватися сьогодні будуть особливо доречними. Навколишні підтримають Овна в рішучих діях, тому займати нейтральну позицію не вийде – і це піде на користь самооцінці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, сам він матиме гнучкість і дипломатичність за двох, а тому здатний згладити гострі кути і погасити конфлікт ще в зародку. Взагалі, дипломатичність і делікатність Тельця вигідно виділятиме його на загальному тлі, забезпечуючи йому симпатії осіб протилежної статі, друзів і навіть начальства.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки у колі навіть малознайомих людей почуватимуться як риба у воді – їхня соціальна активність б'є ключем! Зірки радять їм не зациклюватися на своєму звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами. Чим більше нових осіб зустрінуть Близнюки на своїй дорозі, тим більше шансів за те, що вони знайдуть по-справжньому цікавих і потрібних їм людей.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде налаштований наполегливо, як ніколи, і націлений лише на перемогу! Навіть якщо в якійсь справі він зазнав краху, Рак повторюватиме спроби знову і знову, доки не досягне успіху. Час ухвалення рішень пройшов, Раку необхідно діяти. Зірки кажуть, що проти його натиску не встоїть жодна фортеця. Щоправда, чим серйозніше мета, що стоїть перед Раком, тим довше триватиме її облога.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву корисно трохи побути в ролі гуру, тому зірки радять йому провести цей день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом чи рівнем професіоналізму. Іншими словами – серед тих, хто буде налаштований вислуховувати повчальні історії Лева і навіть зможе отримати з них практичну користь. Це благотворно позначиться і на самому Леві, і на його слухачах, яким Лев здатний дати справді цінні поради.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва в будь-якій справі буде налаштована по-бойовому! День не схиляє її братися за дрібні проекти, і швидше за все, Діва буде одержима втіленням у життя глобальних, амбітних задумів. Навіть якщо не все складатиметься гладко, це її не збентежить: Діва бачить мету, готова до труднощів і знає, що її не змусять звернути з дороги. Слова «хочу» та «можу» для Діви – синоніми, і горе тим людям, які цього не зрозуміють!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам представиться можливість обдумати якесь рішення, від якого надалі багато залежатиме. На щастя, Терези не налаштовані рубати з плеча, вони здатні ретельно зважити всі «за» та «проти». Завдяки аналітичним здібностям, що загострилися в цей день, вони зуміють все продумати і передбачити. В результаті рішення, яке ухвалять Терези, буде застраховане від помилок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний демонструвати впертість з приводу! При цьому спроби оточуючих його розсудити він може приймати в багнети. Не дивно, що за такого категоричного настрою день здатний принести Скорпіону чимало прикрощів, хоча насправді жодних особливих причин для них немає. Щоб це зрозуміти, зірки радять Скорпіонові корінь будь-яких неприємностей шукати в собі, а не в інших.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець по відношенню до своїх близьких і друзів буде налаштований благодушно і трохи заступничо. Йому захочеться дбати про них, як дітей, опікуватися, допомагати і застерігати від помилок. При всій щирості його намірів близькі люди можуть бути не в захваті від того, що Стрілець вчить їх як жити. Тому зірки радять Стрільцеві пом'якшувати свій менторський тон, не виходячи за рамки звичайних дружніх порад.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Найкраще, що може зробити Козеріг, це провести час зі своїми найближчими та улюбленими людьми – з батьками та з дітьми. Зірки радять Козерогу влаштувати для них маленький сюрприз, наприклад, організувати невелике свято, поїздку в планетарій або похід у кафе. Ви налаштовані на одну хвилю, ваші біоритми збігаються, і ви маєте чудовий шанс отримати справжню насолоду від суспільства один одного. А заразом – завести розмову про щось, про що іншим часом не наважувалися поговорити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолії прокинеться великий оратор! Ну, якщо й не великий, то хоча б непоганий. Водолію буде що сказати і він зуміє вдягнути свої слова в переконливу форму, правда, протягом дня він може постійно стикатися з тим, що оточуючі не налаштовані слухати його вічно. По-справжньому знайти вихід емоціям і словам Водолій зможе лише ввечері, у родинному колі та друзів. Зірки радять йому організувати вечірку, на якій він зможе висловити все, що накипіло на душі!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ніщо не змусить Риб згорнути зі свого шляху! Що б вони не задумали, до якої б мети не йшли, їх практично неможливо відволікти або тим більше спантеличити. Через це оточуючим, особливо тим, хто намагається покомандувати Рибами, може здаватися, що вони як ніколи самовпевнені й уперті. Насправді ж Риби просто впевнені в тому, що роблять, на всі сто відсотків. Також як і в тому, що ніхто не впорається з будь-яким завданням краще за них.