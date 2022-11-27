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27.11.2022  09:01   Рита Парфенова

На Кільцевій Харкова сталася ДТП, у якій загинув водій

Ще п’ятеро людей отримали травми.

дтп

Аварія сталася вдень 26 листопада, повідомляє РЕДПОСТ.

О 15:53 на харківській кільцевій зіткнулися мікроавтобус “Volkswagen” та легковик “Ford Sierra”.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Ford загинув. П’ятеро осіб, що перебували у  мікроавтобусі, постраждали.

Тіло загиблого водія деблокували з авто рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  дтп, харьков
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