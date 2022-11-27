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27.11.2022  09:42   Рита Парфенова

Трьох людей з пораненнями госпіталізували після обстрілів Харківської області

За добу з 26 по 27 листопада поранення отримали троє мешкаців Харківської області.

швидка допомога

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Усі постраждалі з Куп’янського району. «За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні», – розповів Синєгубов.

За його словами, протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але знову під постійними артилерійськими обстрілами Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп‘янськ та Купянський район.

У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджені більше 10 автомобілів.

У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 26 по 27 листопада 2022 року зафіксовано п’ять пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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