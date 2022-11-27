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27.11.2022  10:01   Рита Парфенова

Під Харковом загинув чоловік, підірвавшись на міні

Надзвичайна пригода сталася в суботу, 27 листопада, на території Харковської області.

обережно міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

«У селі Шульське, що в Лозівському районі, 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці», – написав він.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знищили 223 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, за добу з 26 по 27 листопада поранення отримали троє мешкаців Харківської області.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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