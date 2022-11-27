На пожежі під Харковом загинула жінка

Пожежу, не пов’язану з військовими діями, гасили чотири години.
26 листопада пожежа у приватному будинку села Писарівка Золочівської громади забрала життя 86-річної жінки, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Виклик пожежникам надійшов о 19:20. Горів будинок загиблої на площі 100 кв.м. О 23:10 вогонь вдалось приборкати.
Під час пожежогасіння рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини знайшли у будитку тіло 86-річної господині.
Нагадаємо, у смт Барвінкове палав приватний будинок, загинув 19-річний парубок.
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