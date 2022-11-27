Під Харковом швидка повернула чоловіка до житття

Лікарі провели вдалу реанімацію чоловіка з інсультом.
Причиною смерті 73-річного мешканця Валківського району Харківської області став геморагічний інсульт.
На момент прибуття бригади ЕМД 1702 у складі фельдшера Анатолія Наугжеміса, м/с Юлії Фесенко та водія В‘ячеслава Салацького чоловік знаходився вже без свідомості, у стані клінічної смерті.
Завдяки високопрофесійним та оперативним діям працівників Центру чоловіка було «повернуто» до життя та живим шпиталізовано до лікувального закладу.
Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.
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