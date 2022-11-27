27.11.2022 11:02 Рита Парфенова

Під Харковом швидка повернула чоловіка до житття

Лікарі провели вдалу реанімацію чоловіка з інсультом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Причиною смерті 73-річного мешканця Валківського району Харківської області став геморагічний інсульт.

На момент прибуття бригади ЕМД 1702 у складі фельдшера Анатолія Наугжеміса, м/с Юлії Фесенко та водія В‘ячеслава Салацького чоловік знаходився вже без свідомості, у стані клінічної смерті.

Завдяки високопрофесійним та оперативним діям працівників Центру чоловіка було «повернуто» до життя та живим шпиталізовано до лікувального закладу.

Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.